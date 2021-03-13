В Югре запустили авиарейс «Березово – Белоярский – Советский»

Авиакомпания Utairпоменяла график регулярного рейса «Березово – Белоярский» так, чтобы пассажиры могли с удобной стыковкой продолжить свой полет дальше — в Советский. Рейс будет выполнятся по пятницам. Вылет из Березово – в 12.30, из Белоярского – в 14.35, из Советского – 15.45. Стоимость билета за трансферный рейс составит от 3917 рублей.

«В Советском есть железная дорога и автотрассы — это делает трансферный маршрут востребованным у жителей Березово, где нет альтернативного вида транспорта, кроме воздушного», - объяснили в пресс-службе авиакомпании.

Маршруты между городами Югры были запущены авиакомпанией Utair весной 2019 года после того, как глава региона Наталья Комарова заявила о необходимости развивать авиасообщение внутри домашнего региона.

«Развитие транспортной доступности внутри родного Ханты-Мансийского автономного округа — приоритетная задача для Utair. Мы стремимся максимально адаптировать расписание под запросы пассажиров, чтобы они могли путешествовать удобными рейсами», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.