В Москве задержан Евгений Ройзман

На форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия» в Москве задержаны экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза (младший), Илья Яшин и других присутствующих. Об этом сообщает Znak.com.

«Сотрудники полиции прервали выступление экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и сообщили, что «все будут задержаны». Силовики объяснили свое присутствие на форме «деятельностью нежелательной организации», - передает корреспондент интернет-газеты, работающий на мероприятии.

Политолог Константин Киселев уточнил на личной странице в Facebook: «Задержали всю конференцию муниципальных депутатов в Москве. Еду в автозаке вместе с Ю.Галяминой и другими. Задержаны И.Яшин, Е.Ройзман и все-все-все. Всем доброго дня».

Форум проходил в гостинице «Измайлово». По данным организаторов, на мероприятии собралось более 150 участников из 56 регионов страны.