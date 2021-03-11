На Градостроительном форуме в Тюмени выступят мировые эксперты по ревитализации

На II Градостроительном форуме Тюменской области расскажут, как из заводов и фабрик делать парки, жилые и офисные пространства. На форуме обсудят ревитализацию исторических пространств.

На специальной секции обсудят лучшие проекты реконструкции промышленных объектов, исторических зданий и комплексов. Своим опытом преображения исторических и индустриальных пространств поделятся основатель Центра развития архитектуры г. Эйндховена, сопредседатель Европейского форума живых городов Кейс Донкерс, архитектор, профессор отделения реставрации, модификации, реконструкции и трансформации факультета Архитектуры, градостроительства и строительных наук Технологического университета Делфта (Нидерланды) Пауль Мёрс и основатель бюро «Рождественка», руководитель Школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа» Наринэ Тютчева.

Архитектор Кейс Донкерс в свое время сделал из заводского района Philips в Эйндховене жилой район с офисными пространствами, галереями, ресторанами и отелями. Район получил название Strijp area.

Другой гость форума, Пауль Мёрс, и вовсе посвятил преобразованию городских пространств целую книгу «Преобразовать. Приспособить. Сохранить. Голландский опыт работы с культурным наследием». Он также поделится опытом ревитализации промышленных зон.

Наринэ Тютчева, в свою очередь считает, что историческая среда имеет колоссальный потенциал, а политика сохранения гораздо эффективнее политики сноса и последующего строительства.

Практическая секция «Сохранение ценности и актуализация неиспользуемых территорий города» II Градостроительного форума пройдет 16 марта. Форум посетят представители власти, архитекторы, урбанисты и маркетологи.