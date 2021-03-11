Российские власти не планируют препятствовать жителям страны выезжать за границу

Заграничные отпуска не станут запретным плодом, гарантирует президент России Владимир Путин. Власти не планируют чинить препятствия перед россиянами, которые собираются отдохнуть за рубежом, — об этом сообщает РБК.

«Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — заявил глава государства, отметив при этом, что ситуация в самых популярных для населения России странах остается непростой. «Если не сказать сложная, посмотрите, что делается в странах Южной Европы», — посетовал Путин.

В этом свете глава государства считает, что необходимо продолжать развивать направления внутреннего туризма: «Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», — заключил российский лидер.