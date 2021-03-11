Операторы мобильной связи будут блокировать номера телефонов после запросов ФСИН

Закон о блокировке мобильных номеров, которые используются на территории исправительных учреждений, подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесли в федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Подать запрос о блокировке может начальник территориального органа ФСИН, в чьем ведении находится конкретное исправительное учреждение.

Любое использование сотовой связи в тюрьмах незаконно. Такие ограничения касаются не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения. Согласно статистике ФСИН, в 2018 году у осужденных было изъято более 56 тыс. мобильных телефонов.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылались на случаи мошенничества и другие правонарушения, совершенные осужденными с помощью телефонов. Так, они могут давить на свидетелей, руководить преступниками на воле или заниматься распространением наркотиков. Кроме того, известны случаи создания в тюрьмах целых call-центров из осужденных.