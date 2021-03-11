Смартфоны теряют популярность как подарки на праздник

Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 марта. Рост спроса на них накануне праздника оказался в два раза ниже, чем в прошлом году, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл». Этой весной предпочтения отдали умным часам и браслетам, интерес к таким гаджетам вырос втрое.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирали в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.

Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

Если в прошлом году планшеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, в этом году ситуация изменилась, категория показала заметный рост. А вот аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, умные зубные щетки и весы, которые активно дарили 23 февраля, накануне 8 марта в число быстрорастущих категорий не попали. Средняя стоимость подарков - от 15 000 до 20 000 рублей, этот ценовой диапазон растет сейчас наиболее активно.

Интересно, что за подарками накануне 8 марта чаще шли не в интернет-магазин, а в розничные салоны – там в предпраздничные дни все категории показали более активный рост.