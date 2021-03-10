Роскомнадзор ввел санкции против Твиттера: ресурс отказывался удалять посты с запрещенной информацией

Роскомнадзор начал замедлять работу Твиттера. Причиной такому решению послужило то, что ресурс отказался удалять противоправные публикации, содержащие информацию о суициде, запрещенных веществах и детской порнографии.

«В связи с тем, что интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется запрещенный контент, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией», – сообщается на сайте ведомства.

Представители Роскомнадзора отметили, что замедление будет реализовано на 100 процентах мобильных устройств и на 50 процентах стационарных. Если владельцы ресурса не отреагируют на требования, санкции станут строже.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – указано в пресс-релизе.