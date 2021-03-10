Китайские ученые предупредили о масштабных климатических изменениях в России

Ученые из Китая провели предупредили о катастрофических климатических изменениях в России. Этот прогноз был сделан на основе исследования, которое приводит сайт Phys.org.

Исследование показало, что лето в период с 1952 по 2011 год увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень тоже стали короче: со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

Если так пойдет и дальше, то к 2100 году в Северном полушарии лето будет занимать около полугода, а зима – два месяца. Во всяком случае, если продолжатся изменения климата, и с этим ничего не делать.

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — приводит слова специалистов РИА Новости.

Также авторы исследования отмечают, что пагубная смена сезонов создает большие риски для окружающей среды и здоровья. Так, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают свой рост и цветение в необычный для них период. Очевидно, что все это создает проблемы с поиском пищи для животных. Комары, переносящие болезни, вследствие климатических сдвигов могут полететь на север, расширяя таким образом ареал своего обитания.

Жаркое лето грозит миру обширными лесными пожарами. Изменения климата поставят под удар и сельское хозяйство, говорится в статье: «ложная весна» или запоздалая зима могут испортить урожайность.