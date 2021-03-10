16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0393   EUR  87,9587  

Новости

Больше новостей
Кто из заместителей главы Сургута сохранит свою должность при Андрее Филатове?
Комментировать
0
Вы сделали прививку от коронавируса?
Комментировать
0
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?
Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?
Комментировать
1
Вы регистрируетесь в ГИС «Цифровое уведомление» на входе в кафе и в рестораны?

Да, всегда 3.9%

Да, иногда 4.3%

Нет 61.7%

Не хожу в кафе и рестораны 30.1%

Всего голосов: 256

Комментировать
0
Больше опросов

​Россию ждет долгое лето. Но через 80 лет

Китайские ученые предупредили о масштабных климатических изменениях в России

​Россию ждет долгое лето. Но через 80 лет
Фото: siapress.ru

Ученые из Китая провели предупредили о катастрофических климатических изменениях в России. Этот прогноз был сделан на основе исследования, которое приводит сайт Phys.org.

Исследование показало, что лето в период с 1952 по 2011 год увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень тоже стали короче: со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

Если так пойдет и дальше, то к 2100 году в Северном полушарии лето будет занимать около полугода, а зима – два месяца. Во всяком случае, если продолжатся изменения климата, и с этим ничего не делать.

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — приводит слова специалистов РИА Новости.

Также авторы исследования отмечают, что пагубная смена сезонов создает большие риски для окружающей среды и здоровья. Так, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают свой рост и цветение в необычный для них период. Очевидно, что все это создает проблемы с поиском пищи для животных. Комары, переносящие болезни, вследствие климатических сдвигов могут полететь на север, расширяя таким образом ареал своего обитания.

Жаркое лето грозит миру обширными лесными пожарами. Изменения климата поставят под удар и сельское хозяйство, говорится в статье: «ложная весна» или запоздалая зима могут испортить урожайность.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 12:37, просмотров: 282, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 3219
  2. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 2305
  3. Сургутяне обнаружили замор рыбы в Оби после разлива нефтепродуктов 1497
  4. ​Алексей Жердев покидает пост замглавы Сургута 1386
  5. ​Зачем нам «молодежная политика»? 1107
  6. Жителей Югры предупредили об аномальных холодах 1068
  7. ​Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости в 2021 году? 1032
  8. ​Аэропорт Сургута за неделю принял 13 тонн цветов 984
  9. ​Первый рабочий день: что успели обсудить новый зам и глава Сургута 967
  10. ​В Сургуте произошло массовое ДТП 854
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 7023
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6137
  3. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5525
  4. ​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив 5358
  5. ​Медвежья услуга: экс-руководитель Пенсионного фонда в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела 4589
  6. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 4443
  7. ​В Югре ищут преступника, вознаграждение - 200 тысяч рублей // ОРИЕНТИРОВКА 3959
  8. ​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки 3925
  9. ​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись фура, грузовик, легковушка и полицейский УАЗ. Сообщается о погибшем 3461
  10. Филатов может пошутить над собой — это хорошо. Но странно, что на инаугурацию не приехала Комарова 3371
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20631
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13649
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 12202
  4. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10767
  5. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9084
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8534
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8058
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7998
  9. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7585
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7478

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика