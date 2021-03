В отборе участников Евровидения-2021 победила Манижа

Первый канал накануне определился с российским участником песенного конкурса «Евровидение-2021»: им станет певица Манижа, победившая в конкурсном отборе, который прошел в телеэфире в воскресенье вечером.

За право представлять Россию на конкурсе также сражались группы Therr Maitz и «2Маши». Последние ненамного отстали от лидера: Манижа набрала в голосовании зрителей 39,7 процента, Маши — 35,7 процента, Антон Беляев и компания — 24,6 процента.

Манижа представит на Евровидении песню Russian Woman.

Отметим, что многие другие страны-участницы не стали проводить отборы — напомним, что в 2020 году «Евровидение» отменили из-за пандемии. Артисты, которые должны были выступать на том конкурсе, в большинстве своем представят новые песни на нынешнем. Россия в прошлом году собиралась отправить группу Little Big, чей номер Uno в итоге стал одним из самых популярных за всю историю «Евровидения». В этом году среди участников отбора Little Big не было. Некоторые критики и зрители предположили, что группа не смогла подготовить новую песню для участия, однако лидер Little Big Илья Прусикин, прокомментировав, что отказ от участия стал решением группы совместно с руководством Первого канала, тут же представил новый клип коллектива Sex Machine, который построен по тем же принципам, что и прошлогодний Uno: участники выступают на сцене, и знаменитый Пухляш снова с ними.