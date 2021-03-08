В скором времени Госдума подготовит новые законы о защите цифрового суверенитета России

Цифровой суверенитет России нуждается в защите, решили депутаты Государственной думы — в нижней палате российского парламента анонсировали разработку соответствующих законов, пишет polit.ru.

По словам спикера думы Вячеслава Володина, поводом для законотворчества стало решение Facebook блокировать публикации российских СМИ.

«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации», — уверен Володин, который в своем заявлении также вспомнил и аналогичные действия Twitterи Instagram.

«Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — заключил председатель нижней палаты.