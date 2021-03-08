Заболеваемость коронавирусом весной снова вырастет, уверены инфекционисты

Коронавирус не уйдет: заболеваемость ковидом с наступлением весны вырастет, предупреждают инфекционисты.

«В середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости, — заявил главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков, его слова приводит РИА Новости. — Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад».

Также в пользу «короны» будет говорить и повышение сезонной заболеваемости: традиционно весной все болеют гриппом, простужаются, иммунитет слабеет, и человек становится легкой добычей для вируса.

Впрочем, помешать распространению ковида может вакцинация: о ней говорит доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается», — заявил он.

Отметим, что в Югре в последние дни наблюдается снижение ежедневных показателей по приросту заболевших. Так, за воскресенье выявлено 97 новых случаев. Кроме того, уменьшается ежедневное число жертв короны: за последний день умер только один пациент.