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​СМИ сообщили об упавшем в Африке военном вертолете России

В ЦАР потерпел крушение вертолет с военными специалистами из России

​СМИ сообщили об упавшем в Африке военном вертолете России
Фото: pixabay.com

Новость о крушении в Центрально-Африканской Республике вертолета, на борту которого находились российские военные специалисты, распространили некоторые федеральные СМИ. В частности, РБК и «Россия-24» приводят слова одного из предполагаемых пассажиров, который был ранен в результате аварии: «Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. Никто не пострадал. Упали на мягкую почву». Сам вертолет, приземлившийся в болото, вскоре загорелся.

Он же пояснил, что командир отряда запросил срочную эвакуацию на другом вертолете.

Посольство России в ЦАР при этом пока воздерживается от подтверждения инцидента: «Посольство проверяет информацию СМИ. В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», — прокомментировал посол России Владимир Титоренко.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 202, комментариев: 0
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