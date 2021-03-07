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​Правительство опровергло информацию о планах повышения пенсионного возраста

Песков опроверг сообщение депутата Госдумы о планах снова повысить пенсионный возраст

​Правительство опровергло информацию о планах повышения пенсионного возраста
Фото: pixabay.com

В Кремле опровергли слух о еще одном повышении пенсионного возраста. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин допустил, что после думских выборов в сентябре 2021 года власти снова повысят пороговый возраст для выхода на пенсию. По его словам, уже создана рабочая группа по анализу эффективности, которая якобы пришла к выводу, что принятых мер в рамках пенсионной реформы уже недостаточно. Об этом сообщает РБК.

В правительстве, Госдуме и Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Рашкина, назвал их ошибочным утверждением.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметил, что сейчас, напротив, обсуждаются меры поддержки пожилых граждан, в том числе индексация пенсий работающим пенсионерам. Он также считает, что предстоящие выборы «не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований», – приводит цитату спикера РБК.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 162, комментариев: 0
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