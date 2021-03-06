Перенесшие коронавирус могут страдать психическими расстройствами

Коронавирус провоцирует развитие нервно-психических и когнитивных расстройств. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета Брукса. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology, передает РИА «Новости».

В краткосрочной перспективе 95 процентов клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Чаще всего это – нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%). От 17 до 42 процентов пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию. В долгосрочной перспективе психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости.

Во всем мире коронавирусом заразились более 115 миллионов человек, в Югре – более 52 тысяч. В конце февраля в Югре состоялся круглый стол «Инфекция, которую мы победим». Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Нижневартовской психоневрологической больницы Евгений Платонов отмечал, что в Нижневартовске проводятся исследования, изучающие влияние пандемии на самочувствие людей: «И результаты этих исследований еще предстоит рассмотреть. В целом многие авторы в своих работах отмечают рост тревоги, депрессии, напряжения и когнитивных нарушений после перенесенной инфекции. Последствия пандемии останутся с нами на продолжительное время даже после ее окончания».