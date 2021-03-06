Эксперт Forbes назвал приложение, которое устанавливает на смартфоны вредоносное шпионское ПО

Эксперт по кибербезопасности Зак Доффман назвал «очень опасное» приложение, которое необходимо удалить со смартфонов, работающих на системе Android. речь идет о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN. Статья Доффмана опубликована в журнале Forbes.

Эксперт рассказал, что эти сервисы, которые должны обеспечивать конфиденциальность и безопасность, несут в себе скрытое вредоносное шпионское ПО. Также SuperVPN обвиняют в утечке данных. При этом число скачиваний приложения превысило 100 миллионов раз. Специалисты предупреждают, что в магазине Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений с идентичными описаниями и логотипами от разных разработчиков.

Зак Доффман посоветовал устанавливать VPN-клиент от известных разработчиков и избегать бесплатных приложений.