30 объектов социального назначения откроются в Тюменской области в 2021 году

Еще пять детских садов откроют свои двери в Тюменской области в этом году. Ввод объектов произведут в рамках национального проекта «Демография».

Четыре детских сада откроется в Тюмени и один в селе Евсино Голышмановского городского округа. Еще три детских сада в Тюмени сейчас строятся. Они расположены в ЖК «Ново-Патрушево», «Юбилейный» и ЖК «Видный».

В садике в ЖК «Видный» возводят стены третьего этажа, ставят оконные проемы, устанавливают внутренние инженерные системы; в Ново-Патрушево ставят стены первого этажа. А в садике в ЖК «Юбилейный» уже укладывают кровлю.

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, масштабы строительства соцобъектов в регионе разрастаются год от года. «Если в 2020 году на территории области введено 20 объектов социального значения, то в 2021 году будет введено уже 30 объектов. Это не только школы и детские сады, но и объекты спорта, культуры и здравоохранения, — делится Павел Перевалов. — Все программы, которые реализуются в регионе, будь то национальные проекты или региональные программы, например, по замене ветхих зданий школ на современные – это программы долгосрочные и нацелены на развитие области, на позитивные изменения в жизни жителей региона».