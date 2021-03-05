На Урале открывают второе хранилище атомных отходов

Рядом с Новоуральском (Свердловская область) в скором времени начнет работать второе хранилище радиоактивных отходов. Все разрешения уже получены, осталось оформить лицензию Ростехнадзора, сообщает пресс-служба Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО).

«Пункт финальной изоляции РАО 3 и 4 классов был введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Первая очередь хранилища рассчитана на 15 000 кубических метров. Общий объем финальной изоляции РАО – около 55 000 кубических метров. Хранилище предназначено для размещения радиоактивных отходов 3 и 4 классов в специальных сертифицированных упаковках без намерения их последующего извлечения. Объект обладает системой барьеров безопасности, каждый из которых последовательно препятствует попаданию радионуклидов в окружающую среду, исключая таким образом возможность попадания РАО в окружающую среду», - уточнили в пресс-службе компании.

Эксплуатировать хранилище предполагается до 2036 года. После закрытия там будет организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

О том, что на Урал ввозят на хранение урановые хвосты стало широко известно в 2019 году. Планировалось, что до 2022 года под Новоуральск доставят 12 тысяч тонн переработанного урана. Общественники и экоактивисты пытались остановить ввоз радиоактивных отходов.