Россиянки рассказали, какие подарки они бы не хотели получить на 8 Марта

Россиянки назвали самые бесполезные подарки на Международный женский день. Как оказалось, чаще всего в этот праздник дамы остаются недовольными, если получат цветы и кухонную утварь. Данные опроса предоставила аналитическая служба сайта по поиску работы SuperJob.

Часть респонденток отметили, что им не принес радости подарок в виде шампуня, конфет и дешевой косметики. Некоторые сообщили, что не хотели бы получить на праздник открытки, статуэтки и вазы, свечи, брелоки и сувениры. Три из десяти россиянок сообщили, что им ни разу не дарили бесполезных подарков на 8 Марта: опрошенные женщины отметили, что для них главное – внимание.

По данным этого же опроса, представительницы прекрасного пола больше всего хотели бы получить брендированные духи, деньги или гаджеты.

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