В Югре сформированы штабы для голосования за объекты благоустройства

В Югре сформированы волонтерские штабы для голосования за объекты благоустройства. Они будут работать в Излучинске, Когалыме, Лангепасе, Лянторе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Советском, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Федоровском, Югорске.

«Во всех городах определены руководители волонтерских корпусов, которые будут обучать добровольцев выстраивать график работы, сопровождать каждого их них. Информацию о них можно получить в фонде гражданских инициатив Югры или в центре развития добровольчества», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» пройдет в России с 26 апреля по 30 мая. Югорчане определят список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год на специальном сайте.