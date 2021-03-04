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Почему «бесплатная медицина» в регионах такая плохая, выяснила Счетная палата

Счетная палата РФ нашла слабые места оказания ОМС

Почему «бесплатная медицина» в регионах такая плохая, выяснила Счетная палата
Фото: pixabay.com

Плохое финансирование и нормативное регулирование – главные причины, почему обслуживание по ОМС сейчас такое неэффективное. К этому выводу пришла Счетная палата РФ, проанализировав предоставление и расходование субвенций, направляемых из федерального бюджета регионам.

Ведомство отмечает, что у медицинских организаций не хватает средств для покрытия текущих расходов, в частности из-за скрытого дефицита финансирования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В некоторых регионах объемы медицинской помощи, которые никак не оплачиваются, достигают 13 - 18%. Однако в других субъектах РФ внеплановая помощь «на бумаге» отсутствует, что указывает на наличие скрытого дефицита финансирования.

По результатам анализа, наибольшая статья расходов у больниц и поликлиник - затраты на оплату труда. В среднем по России они составляют 68,9%. «Однако в отдельных случаях указанный показатель достигает 91%, что свидетельствует о недофинансировании других статей расходов», – отметила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Тем не менее, оценить реальную потребность в финансировании программы ОМС сейчас невозможно, потому что нет стандартов оказания медицинской помощи по множеству заболеваний, из которых можно понять, какая из них сколько «стоит», а те стандарты, что есть, охватывают в основном стационарную помощь. «По большинству заболеваний отсутствуют утвержденные клинические рекомендации, которые должны быть положены в основу оценки финансовых обязательств системы ОМС», – заявляет Галина Изотова.

Неэффективна, по мнению Счетной палаты, и сама методика распределения субвенций. «Расчет коэффициента дифференциации напрямую не учитывает разницу в стоимости некоторых товаров и услуг, составляющих существенную долю в затратах средств ОМС. В частности, не учитывается напрямую разница в стоимости лекарственного обеспечения. На наш взгляд, должны создаваться условия для объективного и сбалансированного учета взаимосвязи между ценовыми составляющими коэффициента и объективными особенностями каждого региона, влияющими на стоимость оказания медицинской помощи», – подчеркнула заместитель председателя Счетной палаты.

Председатель Фонда ОМС Елена Чернякова согласилась с итогами анализа, особенно в части необходимости нормирования расходов: «Конечно же, полномочия должны быть нормированы. И мы об этом говорили в ходе принятия нового закона о внесении изменений в систему обязательного медицинского страхования. Также уже приняты изменения в законодательство об усилении контроля за реализацией переданных полномочий, в том числе в сфере ОМС. Сейчас прорабатываем с Минздравом критерии оценки и ответственность, которая должна быть в случае недостижения тех параметров, которые были определены в рамках переданных полномочий регионам в сфере ОМС», – сообщила она.


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Сегодня в 11:49, просмотров: 199, комментариев: 0
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