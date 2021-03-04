Новый детский телеканал от Союзмультфильма начнет работу вскоре

Детский мультипликационный телеканал «Союзмультфильм» вскоре появится в России: по сообщению «Известий», студия ведет активную подготовку к запуску.

Подробностей немного: ранее Союзмультфильм обсуждал возможность работы канала на базе уже существующего проекта «Мультиландия», но неизвестно, чем окончились эти переговоры: по словам пресс-службы студии, рассматриваются и другие партнеры. Определенность есть только в том, что канал должен появиться: его запуск прописан в долгосрочной стратегии развития Союзмультфильма.

Кстати, у студии уже есть лицензия Роскомнадзора на вещание телеканала «Союзмультфильм ТВ». Воспользуются ли ей или получат еще одну лицензию, в студии пока не определились.