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​В России нашли сразу два новых вида мошенничества

Мошенники предлагают социальные компенсации от имени Госуслуг и просят вернуть «ошибочный» перевод

​В России нашли сразу два новых вида мошенничества
Фото: pixabay.com

Россиян предупредили о сразу двух новых мошеннических схемах, сообщает РИА Новости. Одна из них – «ошибочный перевод»: жертве переводят некоторую сумму, которую затем просят вернуть. Ловушка заключается в том, что вернуть деньги нужно по определенным реквизитам третьему лицу, притом через специальный интернет-сервис. После совершенного возврата, сервис получает доступ к счету, и может снимать с карты деньги без каких-либо предупреждений.

Впрочем, считают представители нескольких российских банков, схема вряд ли обретет популярность – слишком уж она сложная и многоэтапная. Центробанк, в свою очередь, для возврата денег советует обратиться в свою кредитную организацию и оформить соответствующее заявление.

Вторая схема обмана, о которой рассказало издание «Коммерсант», использует сайт, имитирующий внешний вид портала «Госуслуги». На него переходит получатель электронного письма, которое предлагает адресату социальные компенсации. Само письмо также внешне идентично письмам от «настоящих» Госуслуг.

Для оформления выплат корреспонденту предлагается перейти по ссылке и указать свои личные данные - СНИЛС и номер банковской карты. Таким образом мошенники получают доступ и к профилю Госуслуг, и к банковскому счету жертвы. К счастью, такие письма легко отличить от настоящих - мошенников выдает адрес отправителя, который к порталу не относится (почта госуслуг оканчивается на @gosuslugi.ru).

Ранее siapress.ruписал о том, как югорчанин лишился полумиллиона рублей, пытаясь избавиться от одних мошенников, и попавшись другим.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 129, комментариев: 0
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