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​Есть — дорого. Цены на продукты в России за год серьезно выросли

Продовольствие в России подорожало за год на 8 процентов

​Есть — дорого. Цены на продукты в России за год серьезно выросли
Фото: pixabay.com

Цены на продукты в России сильно выросли за 2020 год, сделал вывод Росстат — по отношению к январю 2020 года рост составил 8,2 процента. Исходя из опубликованной на сайте ведомства справки об индексах потребительских цен следует, что этот показатель — самый высокий в Евросоюзе. Ближе всех к России по этому показателю подошла Венгрия с 3,6-процентным ростом, а ряд стран — среди них Ирландия, Кипр, Хорватия — вообще отчитались о незначительном снижении цен. В целом же в странах Европейского союза продукты подорожали в 7,5 раза меньше, чем в РФ: на 1,1 процента.

Значительно дороже стали обходиться россиянам овощи — рост цен на них составил в стране 17,5 процента; за ними следуют сахар, джем и конфеты (+13,7 процента) и фрукты (+13,5 процента). В Евросоюзе самый ощутимый скачок цен произошел на фрукты, но он составил лишь 3,3 процента, а российской проблемы с овощами европейцы вообще не поймут: в ЕС овощи выросли в цене за год на 0,2 процента.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 102, комментариев: 0
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