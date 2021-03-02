16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0448   EUR  89,4461  

Новости

Больше новостей
За 2020 год вы стали тратить в продуктовых магазинах...
Комментировать
0
Есть ли у Сургута туристический потенциал?
Комментировать
0
Оцените работу Анны Томазовой в качестве и.о. главы Сургута.
Комментировать
0
Необходимо ли срочно менять адресные таблички на домах Сургута?
Комментировать
0
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута
Комментировать
0
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
2
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюмень научит беречь «заброшки»

Столица Тюменской области примет II Градостроительный Форум

​Тюмень научит беречь «заброшки»
Фото: culture.ru

Тюмень примет архитекторов и урбанистов России и мира. Столица Тюменской области готовится к II Градостроительному Форуму «Современное строительство и архитектура: развитие строительной отрасли; реализация национальных проектов в регионе». Событие состоится 16-18 марта, в Выставочном зале. Форум совместят с выставкой «Строительство и архитектура-2021»

На мероприятии выступят представители ресурса «ДОМ.РФ» и конструкторского бюро «Стрелка». Они познакомят участников с тем, как правильно применять Стандарт комплексного развития территории (КРТ) на примере проекта «Речной порт». Представители исполнительной власти Югры в свою очередь расскажут о подходах к развитию комфортной городской среды, и обсудят ее проблемы.

В одной из секций форума выступят именитые архитекторы, урбанисты и девелоперы из Делфта, Эйндховена (Нидерланды), Москвы, Екатеринбурга и Тюмени. Участники дискуссии поговорят о неиспользуемых территориях города, в частности – об исторических постройках и их сохранении. Расскажут, как превратить «заброшки» из бывших промзон и предприятий в места общественного притяжения. Обсудят участники и баланс между сохранением памятников архитектуры и застройкой городов новыми зданиями.

Вниманием не обойдут также загородное и малоэтажное строительство, ветхое и аварийное жилье, инновационные технологии и производства.

Участие в мероприятии – бесплатное, при условии предварительной регистрации.


нравится (15) не нравится (0)
Сегодня в 11:33, просмотров: 184, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:11
Вот-вот этого не хватает для города. Научной дискуссии и общественного обсуждения. Как превратить «заброшки» в Сургуте в места общественного притяжения. Тем более Губернатор округа дала задание начать работы по преобразованию промзон.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Артема Кириленко ждут на работу в городской администрации 2353
  2. ​Намек ясен 2199
  3. ​«Кресло удобное»: глава Сургута Андрей Филатов о своем первом рабочем дне 1751
  4. ​Умерла сопредседатель клуба «Фронтовые подруги» Нина Шевцова 1408
  5. ​Юный бунтарь 1407
  6. ​В Петербурге скончалась бывшая солистка Little Big Анна Каст 1288
  7. ​В Мегионе арестовали бизнесмена, подозреваемого в даче взятки чиновнику 934
  8. Пощадите наши уши! 854
  9. ​Рособрнадзор подтвердил: СурГУ может вести образовательную деятельность 850
  10. ​Сургутская филармония вновь открыла двери 786
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 10931
  2. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7682
  3. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7562
  4. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 5459
  5. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 4963
  6. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 3918
  7. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3505
  8. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3477
  9. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 3350
  10. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 3317
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20383
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13422
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 10931
  4. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 10686
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10561
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8852
  7. ​Югорчанка лишилась денег в надежде устроиться на работу 8581
  8. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8229
  9. ​Спасти от самих себя 7759
  10. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7682

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика