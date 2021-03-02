Столица Тюменской области примет II Градостроительный Форум

Тюмень примет архитекторов и урбанистов России и мира. Столица Тюменской области готовится к II Градостроительному Форуму «Современное строительство и архитектура: развитие строительной отрасли; реализация национальных проектов в регионе». Событие состоится 16-18 марта, в Выставочном зале. Форум совместят с выставкой «Строительство и архитектура-2021»

На мероприятии выступят представители ресурса «ДОМ.РФ» и конструкторского бюро «Стрелка». Они познакомят участников с тем, как правильно применять Стандарт комплексного развития территории (КРТ) на примере проекта «Речной порт». Представители исполнительной власти Югры в свою очередь расскажут о подходах к развитию комфортной городской среды, и обсудят ее проблемы.

В одной из секций форума выступят именитые архитекторы, урбанисты и девелоперы из Делфта, Эйндховена (Нидерланды), Москвы, Екатеринбурга и Тюмени. Участники дискуссии поговорят о неиспользуемых территориях города, в частности – об исторических постройках и их сохранении. Расскажут, как превратить «заброшки» из бывших промзон и предприятий в места общественного притяжения. Обсудят участники и баланс между сохранением памятников архитектуры и застройкой городов новыми зданиями.

Вниманием не обойдут также загородное и малоэтажное строительство, ветхое и аварийное жилье, инновационные технологии и производства.

Участие в мероприятии – бесплатное, при условии предварительной регистрации.