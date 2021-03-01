Причиной смерти экс-солистки Little Big могла стать сердечная недостаточность

В Санкт-Петербурге скончалась бывшая солистка и соосновательница коллектива Little Big Анна Каст (Кастельянос). Предварительная причина смерти артистки – сердечная недостаточность, сообщает 5-tv.ru.

У 39-летней женщины была третья группа инвалидности. В последнее время она почти не выходила из дома. Ее регулярно навещал волонтер, который и обнаружил тело Анны Кастельянос в ее квартире.

Анна Каст была одной из первых солисток Little Big. Она покинула коллектив, когда он был на пике популярности. «У меня сложилась непростая ситуация, я была в группе, но параллельно работала в школе воспитательницей. Ну что сказать... Некоторые родители детей не очень хорошо относились к моему творчеству. Потому что дети наши клипы видели в YouTube и так далее. В итоге я осознала, что надо из группы уходить, я не могла совмещать», - рассказывала артистка в интервью «МК».

Анна Каст жила с диагнозом «ахондроплазия», ее рост был 130 сантиметров.