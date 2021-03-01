За прошедший год в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области выявили 353 поддельные банкноты

В регионах «тюменской матрешки» за 2020 год выявили 353 фальшивые банкноты на сумму 1,5 миллиона рублей. Из них 280 штук были номиналом в 5000, 60 – в 100, и 7 – в 500. Реже подделывают двухтысячные банкноты: в прошлом году было обнаружено всего три фальшивки этого номинала.

«Обычно подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, и продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках. Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, проверяйте контролируемые признаки на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, или на ощупь – повышенный рельеф», – рассказали в тюменском отделении Банка России.

Отмечается, что уровень фальшивомонетничества в стране не повышался с 2018 года и является стабильно низким – на миллион банкнот находят семь поддельных купюр.