Новый альбом Земфиры оформлен так же, как сингл американца Leo Luganskiy

Новый альбом Земфиры «Бордерлайн» стал не только поводом для обсуждений музыки, но и предметом пристального рассмотрения обложки. На ней словно гвоздем нацарапано и перечеркнуто название диска.

В Глобальной Сети тут же обнаружили, что дизайн неоригинален. В 2019 году сингл с названием BRDRLNE вышел у американского исполнителя Leo Luganskiy — на черной обложке то же самое зачеркнутое слово (только без гласных). О сходстве оформления поведал сам артист на странице «ВКонтакте», также об этом написал музыкальный критик Олег Кармунин в телеграм-канале «Русский шаффл».

Земфира 2021

Leo Luganskiy 2019

Сама Земфира родственность обложек пока никак не прокомментировала, возможно, и не прокомментирует: певица практически не выходит в паблик.

Напомним, что альбом «Бордерлайн», который вышел в конце февраля, стал первой полновесной студийной работой Земфиры за восемь лет: предыдущий диск «Жить в твоей голове» она издавала в 2013 году.