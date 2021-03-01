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​Чистить мусопровод и не мыть машины во дворе: что предписывают новые санитарные правила для многоэтажек?

В России вступили в силу новые санэпидправила для многоэтажек

​Чистить мусопровод и не мыть машины во дворе: что предписывают новые санитарные правила для многоэтажек?
Фото: twitter.com/ShuvalovSurgut

С 1 марта в России вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила, которые касаются оборудования и содержания многоэтажных домов: постановление главного санитарного врача страны опубликовала «Российская газета».

Так, теперь управляющие компании обязали ежемесячно чистить, промывать и дезинфицировать мусоропроводы в подъездах.

Новое постановление нанесет удар по только начавшей развиваться системе билдинг-садов на первых этажах жилых домов: оно запрещает использовать площадь помещений, находящихся над паркингом (а во многих жилых комплексах первые этажи располагаются над подземными паркингами), для работы с детьми или для предоставления медицинских услуг.

Сложнее станет и магазинам, которые располагаются на первых этажах: разгрузка товаров со стороны подъездов станет невозможной.

Новые правила также напоминают, что на территории дворов по-прежнему запрещено мыть автомобили и сливать топливо. Теперь для автомобилистов добавилось еще одно ограничение: нельзя также регулировать звуковые сигналы и тормоза.

По сообщению «Российской газеты», правила, принятые в этом постановлении, вступают силу на семь лет — до 1 марта 2027 года.


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Сегодня в 09:22, просмотров: 214, комментариев: 0
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