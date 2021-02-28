Жительницу Тюмени будут судить за попытку продажи ребенка: так она хотела поправить материальное положение

Жительница Тюмени пыталась продать малолетнюю дочь в сексуальной рабство за один миллион. За это на женщину завели уголовное дело, которое уже передано в суд.

По версии следствия, в ноябре 2020 года нерадивая мать разместила в интернете объявление о продаже ребенка в рабство с предоставлением сексуальных услуг. После того, как покупатель нашелся, тюменка отправилась в Москву. Как оказалось, «сделка» была организована следователями и сотрудниками МВД России – после получения денег и ребенка женщину задержали.

Силовикам обвиняемая пояснила, что на этот ужасный поступок ее подтолкнуло тяжелое материальное положение.

«В ходе следствия фигурантка признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе СК Москвы.