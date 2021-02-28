Председатель Госдумы России юридически фиксировать обещания, взятые депутатами во время выборов

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил юридически закреплять обещания депутатов народу во время избирательной кампании. По мнению парламентария, после окончания выборов это поможет сформировать «прозрачный массив предложений граждан», чтобы вести работу.

«Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют, — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», – приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.