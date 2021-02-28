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Обещания депутатов во время избирательной кампании предложили закреплять юридически

Председатель Госдумы России юридически фиксировать обещания, взятые депутатами во время выборов

Обещания депутатов во время избирательной кампании предложили закреплять юридически
фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил юридически закреплять обещания депутатов народу во время избирательной кампании. По мнению парламентария, после окончания выборов это поможет сформировать «прозрачный массив предложений граждан», чтобы вести работу.

«Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют, — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», – приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 256, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:25
Прикольно.

Но в Сургуте кандидаты в депутаты даже ничего и не обещают.

Просто выскакивают из кустов и в депутаты.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:27
Ну вот так вот даже ради прикола спросить депутатов в Сургуте: помнят они что обещали?

И особенно спросить, что сделали.
йося
не нравится
Сегодня в 18:38
Ты че угараешь штоли, они не помнят кто их избератели...
йося
не нравится
Сегодня в 18:39
И где изберались
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