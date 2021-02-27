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​На формирование комфортной городской среды в Югре направят 811 миллионов рублей

В ХМАО в 2021 году благоустроят 135 общественных пространств

​На формирование комфортной городской среды в Югре направят 811 миллионов рублей
Фото: vk.com/officialkogalym

В 2021 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Югре направят 810,7 миллиона рублей. 454,6 миллиона – федеральные средства, в рамках которых будут благоустроены пешеходные зоны, спортивные и детские площадки, парки и скверы, территории набережных и главных площадей. Об этом рассказал директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким во время тематического круглого стола.

«Всего в Югре в текущем году планируется благоустроить 135 объектов. Нам предстоит реализовать четыре важных проекта, ставших победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Это проекты «Набережная реки Ингу-Ягун» в Когалыме, «Центральный лес культуры и отдыха» в Нягани, «Озеро Молодежное» в Покачах и «Набережная реки Конда» в Урае», - добавил он.

В 2020 году было благоустроено 194 объекта. Общий объем финансирования составил 605 миллионов рублей, напомнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 217, комментариев: 0
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