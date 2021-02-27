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​Фонд Бориса Немцова наградил Навального за смелость и призвал немедленно освободить политика

Алексею Навальному присуждена премия Бориса Немцова за смелость-2021

​Фонд Бориса Немцова наградил Навального за смелость и призвал немедленно освободить политика
Фото: instagram.com/borisnemtsovfoundation

Оппозиционному политику Алексею Навальному присуждена премия Бориса Немцова за смелость-2021. Такое решение приняли соучредители и совет Фонда Бориса Немцова, сообщается в соцсетях организации.

«Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире. Фонд Немцова требует немедленного освобождения Алексея Навального», - говорится в посте.

27 февраля 2021 года – шестая годовщина убийства Бориса Немцова. Его расстреляли на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за убийство политика осуждены пять человек.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 210, комментариев: 0
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