Оппозиционному политику Алексею Навальному присуждена премия Бориса Немцова за смелость-2021. Такое решение приняли соучредители и совет Фонда Бориса Немцова, сообщается в соцсетях организации.

«Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире. Фонд Немцова требует немедленного освобождения Алексея Навального», - говорится в посте.

27 февраля 2021 года – шестая годовщина убийства Бориса Немцова. Его расстреляли на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за убийство политика осуждены пять человек.