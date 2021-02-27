Андрей Филатов стал главой Сургута

Пост главы Сургута займет депутат думы ХМАО Андрей Филатов. За него отдали голоса 20 депутатов. Голосование состоялось в субботу, 27 февраля, на очередном заседании думы города. В нем участвовали 22 депутата.

«Для меня это очень ответственно и волнительно. Я человек, ориентированный на результат. Я четко понимаю, что у нас получится сделать очень многое», - сказал Филатов и поблагодарил всех за поддержку.

На должность градоначальника также претендовали заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин и сотрудник Контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч. Они получили по одному голосу народных избранников. Выступление кандидатов заняло 1,5 часа. Каждый обозначил свое видение развития города.

После завершения заседания думы спикер Надежда Красноярова пригласила всех на традиционные пирожки. Инаугурация главы состоится 27 февраля в 18.00.

Изначально список кандидатов включал в себя 30 претендентов, однако в ходе проверки поданных документов и проведенных собеседований большая часть из них отсеялась.

Конкурс по выборам главы Сургута состоялся со второго раза – первый отменили, потому что только один кандидат смог подать документы без ошибок.

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