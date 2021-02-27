Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ничего не менять на Лубянской площади, потому что выбор памятника превратился в противостояние людей с разными взглядами.

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», — написал Собянин в блоге, поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, и попросил согласиться с принятым решением.

Градоначальник отметил также, что «Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества».

Голосование на тему, какой памятник установить на Лубянской площади, проходило на портале «Активный гражданин». Люди выбирали из двух вариантов: Феликс Дзержинский и Александр Невский. В голосовании приняли участие около 320 тысяч москвичей, 55 процентов отдали голос за памятник Александру Невскому.