Россиянку оштрафовали за заказанные в Китае семена бонсая

На жительницу Ноябрьска возбудили дело из-за запрещенных семян. Любительница разводить цветы решила заказать семена бонсая в китайском интернет-магазине. Однако женщина не знала о том, что эти семена имеют ограничения на ввоз на территорию Евразийского экономического союза.

Оказалось, что совершенный заказ относится к «подкарантинной продукции» с высоким фитосанитарным риском. Семена прибыли на таможню без надлежащего фитосанитарного сертификата – это и послужило основой для изъятия семян на Татарстанской таможне, которая осведомила о находке коллег из Тюмени. Тюменская таможня, в свою очередь, возбудила против коллекционерки административное дело. Нарушительнице назначили штраф.