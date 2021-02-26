16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4747   EUR  89,4995  

Новости

Больше новостей
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута
Комментировать
0
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
2
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Кто станет главой Сургута?

Юрий Валгушкин 16%

Алла Сыч 13.3%

Андрей Филатов 58%

Не знаю 12.7%

Всего голосов: 150

Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​Связь на Крайнем Севере: Республика Коми присоединилась к проекту МегаФона Arctic Connect

МегаФон и правительство Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect

​Связь на Крайнем Севере: Республика Коми присоединилась к проекту МегаФона Arctic Connect

МегаФон и правительство Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect по строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию. Оператор планирует построить отвод до Воркуты - самого восточного европейского города, который находится за Полярным кругом. Это обеспечит надежную связь и быстрый интернет для более 50 000 жителей удаленных территорий, вахтовых поселков, угледобывающих и нефтегазовых месторождений региона.

Республика Коми стала третьим северным регионом, который подключился к реализации важнейшего проекта в Арктической зоне. Глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян договорились повысить доступность современных телеком-услуг в регионе.

Отвод, построенный от основной линии, позволит реализовать существующие потребности в передаче данных и высокотехнологичных цифровых проектах для предприятий, работающих в Печорском угольном бассейне. А также даст импульс для развития всех отраслей на территории Коми.

«Перед нами сегодня стоит важнейшая задача – создать на базе Республики Коми один из опорных узлов технологического развития Российской Арктики, - заявил Владимир Уйба. – Для республики, особенно наших арктических территорий, участие в проекте Arctic Connect имеет стратегическое значение. Сейчас мы активно работаем над созданием в Воркуте арктического медицинского кластера, который востребован в том числе для обслуживания Северного морского пути. Реализация таких проектов требует наличия хорошей и устойчивой связи, возможности передавать по сети интернет очень большие объёмы данных. Ну и, конечно, соглашение о сотрудничестве с МегаФоном будет способствовать устранению цифрового неравенства, обеспечению связью жителей удалённых территорий».

Оператор намерен развивать цифровую инфраструктуру региона на базе стандартов UMTS, GSM и LTE. Правительство окажет помощь в организации тестирования на территории региона передовых технологий.

«За последние пять лет мы инвестировали более 260 миллионов рублей в развитие сети в Республике Коми. Построены десятки и модернизированы сотни объектов связи, 70% базовых станций в Республике работают в сети 4G. Суровый климат, удаленность населенных пунктов, особенности логистики и географического расположения существенно осложняют развитие телеком-инфраструктуры в арктических регионах. Отвод в Воркуте позволит развернуть новую волоконно-оптическую сеть, создать основу для внедрения современных высокотехнологичных решений», - отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения страны, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Второй этап изысканий запланирован летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. МегаФон объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон – четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:31, просмотров: 152, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 2373
  2. ​Желание омолодиться привело к смерти пожилую сургутянку 2046
  3. В пожаре на месторождении под Когалымом погиб вахтовик 1360
  4. ​Не наше дело. Каждый десятый бизнес в России закроется в 2021 году 1129
  5. ​Так холодно было только в 1912: синоптики зарегистрировали температурный рекорд в Югре 1075
  6. ​После гибели вахтовика на буровой «Лукойла» начата процессуальная проверка 990
  7. ​Навального увезли из московского СИЗО. Адвокаты не знают, куда 934
  8. ​В Ханты-Мансийске произошел пожар в торговом центре 874
  9. ​Не хватает до зарплаты? Югорчане стали брать почти в 1,5 раза больше микрозаймов 865
  10. Как уберечь смартфон от поломки в сибирские холода? // ПАМЯТКА СИА-ПРЕСС 621
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 9865
  2. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 7956
  3. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 6882
  4. Абсолютный ноль: сайт прогноза погоды «предсказал» минус 273 в Сургуте 5937
  5. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 5469
  6. ​Наталья Комарова поручила разобраться с капремонтом дома на Бажова в Сургуте 5417
  7. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 5143
  8. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 4552
  9. ​Студенты нижневартовского вуза рассказали, что их привлекают к политическому пиару 3845
  10. ​В Нижневартовске задержан главный по дорожному хозяйству 3660
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20228
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13863
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13305
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 11030
  5. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 10729
  6. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 10427
  7. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10408
  8. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 9988
  9. ​Директора строительной фирмы, обманувшего дольщиков в Нефтеюганске, накажут 9922
  10. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 9865

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика