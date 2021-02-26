Из каких городов жители готовы уехать в поисках работы?

Жители Малоярославца, Грозного и Обнинска охотно покинули бы свои города, если бы им предложили работу в другом регионе: исследование провел сервис «Работа.ру», изучив порядка 320 тысяч резюме специалистов.

Так, 40 процентов всех резюме из Малоярославца содержат строчку о готовности рассмотреть вариант переезда в другой город, в Грозном этот процент равен 29, в Обнинске — 27. Также в десятке этого антирейтинга — Калуга, Владикавказ, Махачкала и другие города.

В противоположность им практически никто не желает уехать из Москвы (среди столичных резюме только пять процентов снабжены отметкой о возможном переезде), еще меньше мечтают о новом месте жители Пушкина (три процента), Верхней Пышмы и Краснодара (по четыре процента), а также в целом Иркутской области (пять процентов).

В целом же число россиян, готовы искать работу в другом городе, снижается, говорят специалисты «Работа.ру»: «В январе-феврале 2021 года доля резюме соискателей, которые готовы переехать ради работы, составила девять процентов по всей России. Этот показатель на шесть процентных пунктов. ниже, чем за аналогичный период прошлого года».

Причина — уже традиционная: пандемия коронавируса, которую население предпочитает переживать у себя дома, многие причем еще и на дистанционном режиме работы.