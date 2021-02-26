С 1 апреля в России проиндексируют пенсии

Пенсии россиян немного вырастут весной: на 1 апреля намечена их индексация, рассказывает «Парламентская газета». Рост выплат тем, у кого нет права на страховую пенсию, отсутствует необходимый для нее трудовой стаж, а также тем, кому назначены низкие пенсионные коэффициенты, составит 2,6 процента, причем индексироваться будут не только федеральные, но и региональные выплаты, как того требует измененная Конституция.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, страховые пенсии в 2021 году вырастут на 6,3 процента — это выше уровня инфляции, подчеркивает сенатор. В денежном выражении это обозначает, что пенсии увеличатся примерно на тысячу рублей. Средний размер пенсии будет равен 17 444 рублям.

На 3,8 процента проиндексируют выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и другим категориям — индексация рассчитывается по фактическому индексу потребительских цен за 2020 год, отмечают в Совфеде.