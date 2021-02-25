Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина»

Оппозиционного политика Алексея Навального вывезли из московского СИЗО-1 «Матросская тишина». Его адвокаты не знают, где он находится сейчас.

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», - сообщил адвокат Вадим Кобзев в Twitter. В беседе с корреспондентом «Интерфакс» он добавил: «Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то». Адвокат Ольга Михайлова рассказала ТАСС, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику. Защита политика ожидает, что о его местонахождении сообщат родственникам, когда он прибудет в пункт назначения.

Алексей Навальный задержан 17 января, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условное наказание на 3,5 года заключения в колонии общего режима по делу «Ив Роше».