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​Не наше дело. Каждый десятый бизнес в России закроется в 2021 году

Десять процентов российских компаний готовится к закрытию в 2021 году

​Не наше дело. Каждый десятый бизнес в России закроется в 2021 году
Фото: pixabay.com

Каждый десятый бизнес в России не переживет 2021 года: о том, что 9,7 процента отечественных компаний готовятся к закрытию в этом году, рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, подготовивший соответствующий мониторинг на основе опроса руководителей и владельцев пяти тысяч компаний по всей стране.

Причина — в первую очередь, снижение оборота. Так, у трети участников опроса — 33,1 процента — он продолжает снижаться после провального 2020 года, 27,1 процента сохраняют его на уровне прошлого года. Только 19,1 процента респондентов заявляют о постепенном восстановлении. 9,7 процента компаний готовятся к прекращению работы.

Судя по результатам мониторинга, бизнес все еще надеется на помощь от государства: об ожидании мер поддержки сообщили 60 процентов респондентов, говоря в первую очередь о реструктуризации или снижении налогов.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 263, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:54
Что в этом страшного? Мировой опыт - нормально!
Выживает сильнейший! Таков закон рынка! А если нет конкуренции - тогда это социализм..
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:35
Таки, это результат проводимой под руководством Силуанова и Набиуллиной политики либерального монетаризма. Руководствуясь указаниями МФВ, они сдерживают поступление денежной массы в экономику. И уже пятый год, тем самым поддерживают инфляцию на уровне 4%. Что не есть хорошо. Только после смены экономического курса монетаризма на протекционизм и вливания денег в реальную экономику бизнес получит развитие. А с ним повышение социально- экономического положения большинства граждан страны. Давеча, сообщили, что Китай ( Китай, Карл!) победил бедность. Коммунистический Китай, плюнув на либеральный монетаризм, пошёл своим рыночным путём. А Чубайс получив гигантское государственное имущество СССР все проср...л и в результате после 30 лет господство либерального монетаризма в экономике мы получили 20 миллионов бедных и предполагаемого банкротство каждого десятого бизнеса в стране в 2021 году. Кто виноват и что делать?
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