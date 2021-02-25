Десять процентов российских компаний готовится к закрытию в 2021 году

Каждый десятый бизнес в России не переживет 2021 года: о том, что 9,7 процента отечественных компаний готовятся к закрытию в этом году, рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, подготовивший соответствующий мониторинг на основе опроса руководителей и владельцев пяти тысяч компаний по всей стране.

Причина — в первую очередь, снижение оборота. Так, у трети участников опроса — 33,1 процента — он продолжает снижаться после провального 2020 года, 27,1 процента сохраняют его на уровне прошлого года. Только 19,1 процента респондентов заявляют о постепенном восстановлении. 9,7 процента компаний готовятся к прекращению работы.

Судя по результатам мониторинга, бизнес все еще надеется на помощь от государства: об ожидании мер поддержки сообщили 60 процентов респондентов, говоря в первую очередь о реструктуризации или снижении налогов.