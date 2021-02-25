Попасть в Грузию из России можно будет только самолетом и при отрицательном тесте на ковид

С 1 марта к списку открытых стран для россиян добавится и Грузия. «Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия», — сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, уточнив, что сухопутные границы страны при этом, как и прежде, остаются закрытыми для туристов. Его слова приводит Газета.ру.

Помимо этого, в Грузии также снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. С 25 февраля в стране возобновится работа междугороднего транспорта, будут открыты гостиницы на горнолыжных курортах. В первый день весны в Грузии заработают детские сады и вузы, а 15 марта — спортивные, тренажерные и танцевальные залы.