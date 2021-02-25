​Всплеск заболеваемости ковидом весной не прогнозируется – Роспотребнадзор

Подъем заболеваемости коронавирусом среди россиян весной не ожидается. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Тем не менее специалист не исключает сезонных колебаний числа заразившихся.

Эпидемиолог объяснил, что распространение коронавируса проходит фазы снижения и подъема, и сейчас находится в фазе снижения, однако подъема не ожидается. Также ученый отметил, что «третья волна» - термин неуместный, так как он описывает подъем заражений после снижения заболеваемости до нуля.

Но в конечном счете, по словам эпидемиолога, ситуация будет зависеть от соблюдения мер профилактики — ношения масок, соблюдения социальной дистанции и вакцинации. Горелов отметил, что до тех пор, пока иммунитет к вирусу не приобретет минимум 60 процентов населения, Россия не приблизится к нулевым показателям заболеваемости.