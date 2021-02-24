Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение силовикам на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Граждане будут платить от 10 до 20 тысяч рублей за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях. Также за это нарушение предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов.

За неповиновение силовикам предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

За нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчета об этом гражданам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – до 200 тысяч рублей.