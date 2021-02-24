Представитель ВОЗ рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса

Пандемия COVID-19 может завершиться в начале 2022 года — об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — приводит РИА Новости слова эксперта в интервью датскому телеканалу DR.

Также Клюге считает, что сохранять локдаун и прочие ограничения к началу следующего года не будет необходимости, хотя глава бюро и отметил, что полностью вирус не исчезнет.

Специалист добавил, что его заявление — это лишь прогноз, а настоящее развитие ситуации с коронавирусом предсказать невозможно.

Ранее siapress.ruписал о том, что в связи со снижением заболеваемости коронавирусом в Югре закрыли десять обсерваторов для изоляции больных коронавирусом. В регионе активно идет вакцинация: только в Сургуте десять тысяч человек уже поставили прививку от коронавируса. При этом вакцины по-прежнему не хватает.