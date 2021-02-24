Погода помешала посадить самолет авиакомпании «ЮТэйр» в Магасе

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» накануне прибыл из Москвы в Ингушетию только со второй попытки — вместо Магаса сел в Беслане.

Как передает «Интерфакс», виной стала погода и нежелание служб аэропорта убирать снег. По словам представителя аэропорта «Магас» снегопад и усиление бокового ветра началось за десять минут до посадки, однако командир борта, уходя на посадку в Беслан прокомментировал, что «в Ингушетии никто не хочет убирать снег». По словам представителя «Магаса», будет назначена проверка этого комментария.