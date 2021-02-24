Почти половина населения России узнает новости из соцсетей

Социальные сети используются в России как источник новостей, выяснил «Левада-центр»: об информационной повестке из них узнают 42 процента населения страны. Выше показатели только у телевидения: программу «Время» и прочие новостные выпуски смотрят 64 процента респондентов (аудитории традиционных СМИ и соцсетей пересекаются).

Число ежедневных пользователей «ВКонтакте», «Одноклассников» и прочих сервисов только растет: в 2021 году оно составила уже 51 процент, что почти в полтора раза больше, чем, например, в 2017 году (тогда их было 37 процентов).

Обычно пользователи заходят в сервис «ВКонтакте» — ему отдают предпочтение 43 процента респондентов, и пока позиции ВК незыблемы. Однако на пятки ему наступает «новый телевизор» — число зрителей YouTube составляет в 2021 году уже 35 процентов. Тройку замыкает Instagram с 31 процентом юзеров. Оставшиеся два места в топ-5 заняли «Одноклассники» (они сдают позиции, на сегодня их аудитория чуть ниже, чем у Instagram) и TikTok. Последний сервис показывает взрывной рост интереса: несмотря на то, что у него сегодня всего лишь 14 процентов аудитории, эти данные уже выше, чем у Facebook (у него — девять процентов, соцсеть вылетела из пятерки самых популярных соцсетей в России).