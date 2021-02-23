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Не стало актрисы Екатерина Градовой известной по роли радистки Кэт

Актрису Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Не стало актрисы Екатерина Градовой известной по роли радистки Кэт
Фото: umnaja.ru

В Москве состоятся похороны Екатерины Градовой. Известной актрисы, исполнявшей роль радистки Кэт в культовом советском телесериале «Семнадцать мгновений весны», не стало накануне праздника в честь защитников Отечества, 22 февраля. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на дочь актрисы Марию Миронову.

Екатерина Градова ушла из жизни в возрасте 74 лет. Врачи диагностировали у пациентки инсульт. Причиной смерти назвали ишемическую болезнь сердца, которой страдала артистка. Ее похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища 24 февраля.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 172, комментариев: 0
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