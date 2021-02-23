Актрису Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве состоятся похороны Екатерины Градовой. Известной актрисы, исполнявшей роль радистки Кэт в культовом советском телесериале «Семнадцать мгновений весны», не стало накануне праздника в честь защитников Отечества, 22 февраля. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на дочь актрисы Марию Миронову.

Екатерина Градова ушла из жизни в возрасте 74 лет. Врачи диагностировали у пациентки инсульт. Причиной смерти назвали ишемическую болезнь сердца, которой страдала артистка. Ее похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища 24 февраля.