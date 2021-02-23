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​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири

Каким будет весенне-летний сезон в 2021 году в Сибири и на Урале рассказали метеорологи

​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири
Фото: pixabay.com

Специалисты российских метеорологических центров рассказали, что весна может быть аномальной. Эксперты предупреди, что весна в 2021 году скорее всего будет поздней, поэтому ждать потепления с наступлением календарной весны не приходится. «Первый месяц весеннего периода будет примерно на 1-4 градуса холоднее нормы. По словам синоптика, в некоторых регионах Российской Федерации весна может прийти еще позже, чем ожидалось ранее», – пишет vesiskitim.ru со ссылкой на представителя центра «Фобос» Евгения Тишковца. А вот вторая половина апреля и май будут теплыми, согласно заявлениям эксперта. Он подчеркнул, что резкое потепление начнется по всем фронтам, однако это может вызвать сложную паводковую ситуацию, чего не было последние несколько лет. Также синоптики спрогнозировали жаркое лето, а весной предсказали множество осадков.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 340, комментариев: 0
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