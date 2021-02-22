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​Новый законопроект от Яровой: клевету о ветеранах ВОВ предлагают приравнять к реабилитации нацизма

В России распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны могут приравнять к реабилитации нацизма

​Новый законопроект от Яровой: клевету о ветеранах ВОВ предлагают приравнять к реабилитации нацизма
Фото: vk.com/yarovaya_ia

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который приравнивает публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ к одной из форм реабилитации нацизма. Авторами документа выступили представители партии «Единой России»: вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», - цитирует Яровую ТАСС.

Напомним, 20 февраля оппозиционный политик Алексей Навальный был признан виновным в деле о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Ему назначен штраф – 850 тысяч рублей.


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Сегодня в 19:09, просмотров: 245, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 20:49
Тут по таким гражданам, как карикутарист Бильжо и «журналист» Невзоров, предлагаемая ГД статья Уголовного Кодекса «давно плачет». И не только. Тот же Навальный пользуясь пробелом в законодательстве уголовной ответственности за унижение чести и достоинства участников Великой Отечественной Войны, как живых так и погибших в при защите Родины по сути «отоспался» ещё раз на ветеране войны Артеменко и попутно на прокуроре и судье, у которых не было статьи УК, при которой бы Навальный заткнул рот в ж....пу. Что касается и Бильжо и Невзорова они ещё ответят за уничение чести и достоинства Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Бильжо ищет приключения на свою ж...пу с 2016 года в начал свои нацистские измышления в The Insaider, а Невзоров не даёт покоя этот подвиг 18-летней девушки сегодня. Тут и сказать нечего об этих нацистских последышах: «кто ищет, тот всегда найдёт».
kosha Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:42
Вряд ли их интересуют персоны самих ветеранов ,здесь замах куда дальше и цель далеко не в их оскорблении , так что статья требуется гораздо серьёзнее.
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