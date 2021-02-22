В России распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны могут приравнять к реабилитации нацизма

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который приравнивает публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ к одной из форм реабилитации нацизма. Авторами документа выступили представители партии «Единой России»: вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», - цитирует Яровую ТАСС.

Напомним, 20 февраля оппозиционный политик Алексей Навальный был признан виновным в деле о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Ему назначен штраф – 850 тысяч рублей.