Навального признали виновным в деле о клевете на ветерана

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный признан виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Такое решение 20 февраля вынесла судья Мирового суда Вера Акимова, сообщает «Интерфакс».

Навального осудили за то, что он, комментируя ролик RT о поправках к Конституции, негативно высказался о героях видео, среди которых был ветеран. По версии обвинения, комментарий оппозиционера содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко и подрывающие его репутацию». Прокуратура просит для Навального штраф в 950 тысяч рублей.

Также сегодня Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока по делу «Ив Роше». Он проведет в колонии 2,5 года.